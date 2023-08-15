Возможен ли либеральный реванш в России? Рассказал Дмитрий Егорченков

Григорий Азаренок, СТВ:

Возможен ли либеральный реванш на фоне разочарования в боевых действиях? Вот не случается быстрой победы наших блестящих воинов, а это часто так случается. Ожидание – одно, а реальность – другое. И вот либералы пытаются в эту сторону надавить, вот сюда гнуть, что посмотрите, вот этот патриотический порыв ни к чему не привел, а вот давайте сейчас подумаем, как нам… Возможен ли здесь либеральный реванш в этом смысле? Как вы считаете?

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

Для этого должно совпадение очень большого количества факторов произойти. Слишком большого. Сегодня об этом говорить не приходится. Чтобы состоялся условный либеральный реванш, то, во-первых, должна быть совсем проигранная история, притом позорно, со всеми пирогами. Во-вторых, это еще должно дать плоды на внутриэкономическом поле, на внутриполитическом. Это сильно в долгую. Я абсолютно убежден, что никто его не допустит в такой форме, которую вы мне предлагаете сейчас обсудить. Это возможно только в случае, если российская власть и российское общество вообще ничего не будут делать. Совсем. При этом наши западные партнеры продолжат работать. Притом работать активно с финансами и без какого-то сопротивления с нашей стороны. Тогда да, пожалуй. Но только в этом случае.

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