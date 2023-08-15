Егорченков: социальный характер Беларуси – хороший пример для России

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

Социальный характер белорусского государства является хорошим примером для государства российского. Мы всегда тоже декларировали, что Россия – государство социальное, но некоторые белорусские практики можно было бы использовать с точки зрения господдержки. Ну, например, медицины. Той самой, которая является непосредственно медициной первого звена, с которой 95 % населения чаще всего сталкиваются. С другой стороны, некоторые негативные практики белорусские тоже надо учитывать и смотреть, нужно ли нам в такое работать. У нас тоже сейчас попытки всякие есть, ну, например, в сфере образования школьного. Все очень замечательно и прекрасно с точки зрения большей патриотичности системы образования российской и белорусской, но пережимать тоже кое-где не надо. Учитель должен прежде всего учить ребенка своей дисциплине. Да, это важно. Если где-то чего-то не хватает, уроки, условно, патриотического воспитания не должны вести учителя физики. Более того, уроки патриотического воспитания не должны быть в ущерб урокам физики. Более того, директор школы не должен сам себе выдумывать, как он будет теперь эти уроки воспитания интегрировать в программу. В общем, много вопросов. И здесь как раз опыт полезен тем, что в нем есть и позитивная, и негативная страна. И пряники, условно, и грабли. Вот нам, и России, и Беларуси, надо внимательно провести баланс этих граблей совместных и совместных пряников, постараться их как-то совместить.

Читайте также:

Какие есть внутренние угрозы у России во время СВО? Детальный анализ от политолога

Возможен ли либеральный реванш в России? Рассказал Дмитрий Егорченков

Дмитрий Егорченков: западные санкции в области культуры сыграли нам на руку