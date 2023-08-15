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Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?

15 августа 2023 18:37
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Новости Беларуси. Редкие средневековые артефакты находят ученые в урочище реки Менка. А сегодня, 15 августа, в профессиональный праздник, каждая находка для археологов приобретает еще большую ценность. Стать свидетелями важного события удалось и съемочной группе нашего телеканала.

Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?-1

Обломки керамической посуды, металлические орудия и элементы редких украшений – сотнями необычных находок менее чем за полгода пополнилась копилка артефактов из урочища реки Менка. Именно здесь ученые пытаются понять: действительно ли Минск возник в 1067-м, как это упоминает «Повесть временных лет». Пока идут раскопки, место и время возникновения столицы остается под вопросом. А сейчас здесь буквально кипит археологическая кухня. Среди волонтеров, которые копают комплекс на Менке, встречаются особенно удачливые. Пару дней назад студотрядовцы нашли редкую бусину, сегодня – уникальный нож.

Уникальная находка! Студотрядовец на раскопках нашел металлическое орудие, предположительно, Средних веков

Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?-4

Сегодня, в профессиональный праздник археологов, попытать счастья и найти уникальные артефакты приглашают всех, кому интересна древняя история родного края. Вместе с мамой на Менку приехала и восьмилетняя Злата.

Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?-7

Златослава Згировская, волонтер:
Я мою тут разные камушки. А вдруг я найду сегодня здесь какой-то кусочек куколки такой же девочки, как и я. Я нашла какой-то камушек в виде кирпичика, я думаю, это чей-то домик.

Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?-10

Именно этот раскоп уже достаточно глубокий. Всего же в городище гектары территории для изучения. Поэтому археологические работы решено продлить до самых холодов. Перед учеными непростая задача докопаться до уникальных древних слоев.

Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?-13

Руслан Книга, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Те археологические работы, которые проводятся сейчас, это только начало. У нас колоссальные территории, многие изучены на 30 %, на 5. У нас же здесь есть и городище, и селище. Здесь, кроме периода IX-XII века, есть и городище, то есть укрепленная территория, культуры штрихованной керамики. И это все очень интересно. Это все можно изучить и на основании этого сделать археологический музей под открытым небом.

Неизвестные тайны древности. Действительно ли Минск основали в 1067-м?-16

В планах создать на Менке не имеющий аналогов в Беларуси археологический интерактивный музей под открытым небом. Но амбициозным планам суждено сбыться только после полного изучения объекта. Ученым предстоит долгая работа, а пока постепенно, слой за слоем, они открывают до сих пор неизвестные тайны древности. И предоставляют каждому белорусу уникальный шанс вписать свое имя в средневековую историю.

# Археология # общество # Екатерина Капылович # Фотофакт

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