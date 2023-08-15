Какие есть внутренние угрозы у России во время СВО? Детальный анализ от политолога

Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

Необходимо более внимательно отрабатывать информационную внутреннюю повестку. Опять же, сегодняшние масштабы развития информационных технологий, самых разнообразных, в том числе новых медиа, с одной стороны, позволяют любому человеку говорить и быть услышанным. С другой стороны, позволяют манипулировать этим общественным пространством. И подходы в рамках общественной деятельности, я здесь не столько про государство говорю, сколько про общество, с точки зрения вырабатывания инструментов работы с этим информационным пространством. Здесь нужно их как-то модернизировать. Старые подходы не работают. Ну, например, нельзя о чем-то не говорить, даже если тебе это активно не нравится. Все равно скажут и все равно скажут не то, что тебе нужно. То есть нужно придумать такую форму подачи даже неприятной информации или неприятного факта, которая не будет противнику позволять разыграть этот факт в его сторону. Это с точки зрения информационной реальности.

С точки зрения реальности экономической – надо очень внимательно следить за сферой труда. Понятно, что сейчас российская экономика живет в режиме стресса. Но мы не забываем, что российская экономика – это не советская плановая экономика. Это экономика капиталистическая. В рамках такой капиталистической экономики действует свои собственные непреложные законы капиталистической экономики. Например, условный капиталист просто обязан снижать издержки. Особенно он обязан их снижать, когда вот такие стрессы идут в экономике мощные. Самая лакомая возможность – это снижать издержки за счет работников. За счет увеличения трудовых часов, за счет снижения реального объема заработной платы, за счет снижения различных социальных гарантий и так далее.