Какие есть внутренние угрозы у России во время СВО? Детальный анализ от политолога
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с политологом, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Егорченковым отправимся на поиски смысла.
Григорий Азаренок, СТВ:
Какие на данный момент вы видите угрозы для внутреннего и внешнего положения России?
Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
Необходимо более внимательно отрабатывать информационную внутреннюю повестку. Опять же, сегодняшние масштабы развития информационных технологий, самых разнообразных, в том числе новых медиа, с одной стороны, позволяют любому человеку говорить и быть услышанным. С другой стороны, позволяют манипулировать этим общественным пространством. И подходы в рамках общественной деятельности, я здесь не столько про государство говорю, сколько про общество, с точки зрения вырабатывания инструментов работы с этим информационным пространством. Здесь нужно их как-то модернизировать. Старые подходы не работают. Ну, например, нельзя о чем-то не говорить, даже если тебе это активно не нравится. Все равно скажут и все равно скажут не то, что тебе нужно. То есть нужно придумать такую форму подачи даже неприятной информации или неприятного факта, которая не будет противнику позволять разыграть этот факт в его сторону. Это с точки зрения информационной реальности.
С точки зрения реальности экономической – надо очень внимательно следить за сферой труда. Понятно, что сейчас российская экономика живет в режиме стресса. Но мы не забываем, что российская экономика – это не советская плановая экономика. Это экономика капиталистическая. В рамках такой капиталистической экономики действует свои собственные непреложные законы капиталистической экономики. Например, условный капиталист просто обязан снижать издержки. Особенно он обязан их снижать, когда вот такие стрессы идут в экономике мощные. Самая лакомая возможность – это снижать издержки за счет работников. За счет увеличения трудовых часов, за счет снижения реального объема заработной платы, за счет снижения различных социальных гарантий и так далее.
Дмитрий Егорченков:
С точки зрения капиталистической экономики это логично. С точки зрения экономики государства, находящегося в состоянии специальной военной операции, это очень опасно. Это может как раз даже в большей степени сказаться на общественной атмосфере, чем какие-то внешние либеральные влияния, бесконечное балабольство деятелей культуры и так далее. Материальная база все равно скажется, когда человек будет, каждый раз приходя в магазин, видеть, что вчера он на два рубля мог купить две единицы товара, а сегодня – полторы. Это будет вызывать вопросы. И через информационное поле это обыграть тоже невозможно. Сказать, что так и надо, так и хорошо – люди не поверят, так работать не будет. Так что вот здесь такие риски тоже есть.
С точки зрения безопасности тоже присутствуют риски. Во-первых, конечно, мы должны осознавать, что в рамках этого кризисного (с научного определения ситуации) вопросы безопасности должны быть на особом контроле, и некоторое прикручивание гаек логично и необходимо. В противном случае этим воспользуется противник. С другой стороны, важно не перекрутить эти гайки, важно не давать обществу повода ощутить, что эта железная рука государства действует с завязанными глазами. Такие эксцессы возможны. Собственный опыт, наш отечественный, он показывает, что ни к чему хорошему это не приводит. К счастью, президент России это очень хорошо понимает и старается это очень аккуратно отслеживать, выдерживать этот баланс.
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