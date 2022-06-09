«Вернулся домой с мыслью найти ту девушку с портрета». Алексей Гвоздёв увидел фото будущей жены в чужом доме

Иван Гвоздев, ученик гимназии № 25 Минска:

Мой прадедушка Алексей Максимович Гвоздев родился в 1919 году в Республике Мордовия на территории России в многодетной крестьянской семье. До войны он закончил художественное училище, рисовал картины. У бабушки осталось несколько его работ. На войну он шел рядовым, был ранен, попал в плен, бежал к своим. Затем попал в регулярные войска. Участвовал в освобождении Беларуси, в это время занимал должность начальника снабжения полка.

Однажды, находясь в городе Береза Брестской области, он помог двум женщинам пилить деревья, и они пригласили его на чай. В доме он увидел фотографию, с портрета которой на него смотрела красивая девушка, и спросил у хозяйки дома, кто это.