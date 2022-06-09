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«Вернулся домой с мыслью найти ту девушку с портрета». Алексей Гвоздёв увидел фото будущей жены в чужом доме

09 июня 2022 06:09
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны. 

«Вернулся домой с мыслью найти ту девушку с портрета». Алексей Гвоздёв увидел фото будущей жены в чужом доме -1

Иван Гвоздев, ученик гимназии № 25 Минска:
Мой прадедушка Алексей Максимович Гвоздев родился в 1919 году в Республике Мордовия на территории России в многодетной крестьянской семье. До войны он закончил художественное училище, рисовал картины. У бабушки осталось несколько его работ. На войну он шел рядовым, был ранен, попал в плен, бежал к своим. Затем попал в регулярные войска. Участвовал в освобождении Беларуси, в это время занимал должность начальника снабжения полка.

Однажды, находясь в городе Береза Брестской области, он помог двум женщинам пилить деревья, и они пригласили его на чай. В доме он увидел фотографию, с портрета которой на него смотрела красивая девушка, и спросил у хозяйки дома, кто это.

«Вернулся домой с мыслью найти ту девушку с портрета». Алексей Гвоздёв увидел фото будущей жены в чужом доме -4

Оказалось, что это ее старшая дочь, и она сейчас находится в ссылке как дочь врага народа. История этой семьи, особенно девушка с портрета, запала ему в душу. Прадед ушел дальше с войсками освобождать Европу. Войну закончил в Берлине начальником снабжения дивизии.

«Вернулся домой с мыслью найти ту девушку с портрета». Алексей Гвоздёв увидел фото будущей жены в чужом доме -7

Он вернулся домой с мыслью найти ту девушку с портрета. И он нашел ее. Благодаря своим воинским заслугам он смог вызволить девушку из ссылки. Позже они вернулись в город Березу, там и поженились. А в 1947 году родилась моя бабушка. Затем прадед со своей семьей переехал в город Ивацевичи, где построил дом, а вокруг дома посадил большой плодовый сад. Он работал на строящихся промышленных объектах города и таким образом своим трудом внес вклад в быстрейшее восстановление мирной жизни страны.

Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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