Приложение, за которым скрываются сотни людей. Как служба 115 облегчает нашу жизнь?

Новости Беларуси. Каждый из нас так или иначе ежедневно сталкивается с работой ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока чистые белорусские улицы иностранцы воспринимают как отечественный бренд, сами мы нередко ругаем коммунальщиков – за не вовремя сделанный капремонт, за мусор в подъезде и даже за повышенные жировки. Однако в последнее время белорусы все чаще оценивают работу ЖКХ положительно. Как сделать эту отрасль еще лучше, обсудят 9 июня на республиканском семинаре. Как прямо сейчас в контакт-центрах и на местах справляются с бытовыми жалобами?

– Добрый день. Татьяна, слушаю вас.

– Я хочу у вас спросить, когда у нас отключают воду? Потому что воды нет горячей. Это что-то случилось или это отключили?

Если в доме прорвало трубу или погас свет, жильцам необязательно бежать в ЖЭС. Оперативно решать жилищные проблемы позволяют высокотехнологичные кол-центры. Диспетчеры в таких службах не только принимают заявки горожан и передают их в соответствующие службы, но и контролируют весь процесс выполнения и даже сроки и качество работ. 150 секунд – это не форма речи, а реальное время, чтобы принять заявку и передать исполнителю.

Ирина Свирбутович, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания контакт-центра ЖКХ Минска:

После выполнения заявки лично закрывает ее в автоматизированной системе диспетчерская служба. При повторном обращении заявителя, при подтверждении того, что заявка не выполнена, либо при нашем обратном обзвоне, обратной связи с заявителями, при подтверждении невыполнения заявка возвращается на доработку к организации-исполнителю и ставится на контроль нашей службы ЕДС. В дальнейшем данная заявка закрывается только после подтверждения о том, что заявка выполнена. Это могут быть претензионные акты, подписанные лично заявителями, либо фотоматериалы.

Чтобы эта цепочка работала быстро, а главное результативно, каждый из операторов должен быть не просто расторопным, но еще и детально разбираться в жилищно-коммунальных нюансах. Для удобства пользователей работает и мобильный сервис 115.бел. Разработчики регулярно дополняют его новыми опциями. Теперь утилита для смартфона напоминает пользователям о плановых и аварийных отключениях тепло-, водо- и электроснабжения.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Приложение с достаточно простым интерфейсом, за которым скрываются десятки, если не сотни людей. Это одна из немногих виртуальных программ, которая позволяет преобразить реальность. Вырос бурьян у подъезда – минчанка позвонила в 115. Как решили проблему, читайте здесь.

За 8-часовую смену специалист контакт-центра ЖКХ обрабатывает примерно 150 заявок. На том конце провода извечные проблемы: нечищенные дворы, двойные квитанции, перебои с водой и отсутствие газа. Перед представителями жилищно-коммунального хозяйства страны стоит задача: выстроить такую структуру, которая будет моментально реагировать на все запросы. И уже сегодня отечественные IT-разработчики приходят на помощь коммунальщикам. Специалисты создали принципиально новую систему для работы с обращениями граждан.

Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Она удобна для граждан, которые уже приобщились к новшествам цифровых технологий. Они смогут подавать онлайн все свои заявления. Но это никак не ущемит тех граждан, которые подавали в традиционной форме. В цифровую форму их переведут уже уполномоченные лица на местах. При этом вся наша госслужба, аналитический аппарат получают мощнейший инструмент. У нас все наши обращения будут регистрироваться в одной точке.