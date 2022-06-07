Ушёл с поля боя только после полного отражения контратаки. Как Пётр Супрун вывел из строя самоходное оружие немцев?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Алиса Беланович, ученица гимназии № 25 Минска:
Моему прадедушке Петру Леонтьевичу Супруну в этом году исполнилось бы 100 лет. Был призван в ряды Красной армии в 1944 году после снятия оккупации нашей страны. Попал на 1-й Белорусский фронт. Он был наводчиком ручного пулемета 3-й стрелковой роты Сталинской дивизии. Дважды был ранен, пуля попала ему в спину и прошла в трех миллиметрах от позвоночника. Ранение получил в неравном бою.
В апреле 1945 года в боях за Берлин в предместье города Дальвиц противник сосредоточил несколько самоходных пушек с целью контратаковать наши наступающие войска. Стрелок красноармеец Супрун скрытно подполз к самоходной пушке противника на близкое расстояние и забросал ее гранатами. Самоходная пушка встала. А расчет ее был перебит. В этом бою Супрун был ранен. Но ушел с поля боя после полного отражения контратаки противника.
Своими действиями способствовал успешному ведению боя за Берлин. Награжден орденом Красного знамени. Были у Петра Леонтьевича и другие награды – медаль «За боевые заслуги», медаль «За освобождение Варшавы», был представлен к званию Героя, но получил отказ в связи с тем, что мало воевал.
Вернулся домой, женился, построил дом, воспитал двоих детей, которые выросли и стали достойными людьми. Прожил всю жизнь в деревне, не боялся тяжелого труда. Занимался пчеловодством. Прожил нелегкую, но светлую жизнь. Ушел из жизни на 79-м году.
Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!
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