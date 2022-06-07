Ушёл с поля боя только после полного отражения контратаки. Как Пётр Супрун вывел из строя самоходное оружие немцев?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Алиса Беланович, ученица гимназии № 25 Минска:

Моему прадедушке Петру Леонтьевичу Супруну в этом году исполнилось бы 100 лет. Был призван в ряды Красной армии в 1944 году после снятия оккупации нашей страны. Попал на 1-й Белорусский фронт. Он был наводчиком ручного пулемета 3-й стрелковой роты Сталинской дивизии. Дважды был ранен, пуля попала ему в спину и прошла в трех миллиметрах от позвоночника. Ранение получил в неравном бою.

В апреле 1945 года в боях за Берлин в предместье города Дальвиц противник сосредоточил несколько самоходных пушек с целью контратаковать наши наступающие войска. Стрелок красноармеец Супрун скрытно подполз к самоходной пушке противника на близкое расстояние и забросал ее гранатами. Самоходная пушка встала. А расчет ее был перебит. В этом бою Супрун был ранен. Но ушел с поля боя после полного отражения контратаки противника.