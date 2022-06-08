«Бегают лошади среди жилых домов». Какие необычные звонки поступают в контакт-центр ЖКХ Минска?

Новости Беларуси. Каждый из нас так или иначе ежедневно сталкивается с работой ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока чистые белорусские улицы иностранцы воспринимают как отечественный бренд, сами мы нередко ругаем коммунальщиков – за не вовремя сделанный капремонт, за мусор в подъезде и даже за повышенные жировки. Однако в последнее время белорусы все чаще оценивают работу ЖКХ положительно.

Чтобы эта цепочка работала быстро, а главное результативно, каждый из операторов должен быть не просто расторопным, но еще и детально разбираться в жилищно-коммунальных нюансах. Засор канализации, искрит электрощиток, нет света на лестничной клетке – все эти вопросы решаются в экстренном порядке менее чем за сутки. Правда, как признаются операторы, есть звонки, которые порой даже их ставят в тупик.