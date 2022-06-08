Вырос бурьян у подъезда – минчанка позвонила в 115. И вот как решили проблему
Новости Беларуси. Каждый из нас так или иначе ежедневно сталкивается с работой ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока чистые белорусские улицы иностранцы воспринимают как отечественный бренд, сами мы нередко ругаем коммунальщиков – за не вовремя сделанный капремонт, за мусор в подъезде и даже за повышенные жировки. Однако в последнее время белорусы все чаще оценивают работу ЖКХ положительно.
В отличие от электронного портала, который помогает решать более долгоиграющие проблемы, в контакт-центр поступают заявки из разряда «сегодня на сегодня».
Как хорошая хозяйка Валентина Вашнарович считает, что порядок должен быть не только в квартире, но и во дворе. Когда на придомовой клумбе вместо цветов вырос бурьян, женщина сразу набрала в 115.
Валентина Вашнарович, жительница Первомайского района Минска:
Заявку приняли сразу, быстро. И пока я была в отъезде, может, часа два-три я отсутствовала, по приезду домой увидела, что трава покошена, клумба выкошена. Убран придом. Все чистенько, аккуратненько. Постарались, конечно же, работники ЖЭУ № 1. Большое им за это спасибо. Отреагировали. Не ожидала.
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