«Работала на заводе, который напоминал ограждённый лагерь». Как прошли военные годы Веры Шведовой?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Анна Иванова, ученица школы № 51 Минска:
На фотографии моя прабабушка, Шведова Вера Адамовна. В возрасте 14 лет ее угнали немецко-фашистские захватчики в Германию вместе со своими старшими сестрами. Там она работала на заводе, который напоминал огражденный лагерь. Кормили плохо – испорченными продуктами. Немецкие женщины часто приносили к забору еду детям, делая это под страхом смерти. Также тяжело было в том, что дети не знали немецкий язык. Их надзиратели ругали, били, а дети не понимали, что от них хотят.
Прабабушка со своими сестрами возвращались около полутора лет. Они шли пешком, по дороге встречая разрушенные города. Останавливались и помогали разбирать завалы за еду. Вернулась она в родную деревню Логойского района в 1947 году.
В послевоенные годы жизнь прабабушки также была нелегкой. Она участвовала в восстановлении нашего города, работала на стройке. Вскоре она решила освоить профессию и записалась на курсы кройки и шитья. У нее было огромное желание сделать людей красивее и счастливее. В дальнейшем шитье стало делом всей ее жизни. Оно доставляло ей огромное удовольствие. За ее золотые руки люди и сейчас вспоминают добрым словом.
Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!
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