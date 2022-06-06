«Работала на заводе, который напоминал ограждённый лагерь». Как прошли военные годы Веры Шведовой?

Анна Иванова, ученица школы № 51 Минска:

На фотографии моя прабабушка, Шведова Вера Адамовна. В возрасте 14 лет ее угнали немецко-фашистские захватчики в Германию вместе со своими старшими сестрами. Там она работала на заводе, который напоминал огражденный лагерь. Кормили плохо – испорченными продуктами. Немецкие женщины часто приносили к забору еду детям, делая это под страхом смерти. Также тяжело было в том, что дети не знали немецкий язык. Их надзиратели ругали, били, а дети не понимали, что от них хотят.

Прабабушка со своими сестрами возвращались около полутора лет. Они шли пешком, по дороге встречая разрушенные города. Останавливались и помогали разбирать завалы за еду. Вернулась она в родную деревню Логойского района в 1947 году.