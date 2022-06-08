Немецкие самолёты определяли по звукам мотора. Владимир Хартанович оборонял Ленинград во время блокады

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Кирилл Дрозд, ученик школы № 51 Минска:

Мой прадед Хартанович Владимир Наумович родился в 1919 году в деревне Ачукевичи Новогрудского района Гродненской области. Семья рано лишилась отца, и ему пришлось много помогать по хозяйству. После польской оккупации Западной Беларуси положение ухудшилось. Он окончил начальные четыре класса, после чего пошел дальше учиться в белорусскую гимназию в Новогрудке. Однако по семейным обстоятельствам ему пришлось бросить ее, он окончил любчинскую семилетку, а после освобождения Красной армией Беларуси поступил в новогрудское педучилище. Уже в 1940 году, когда ему был 21 год, его и его товарищей забрали на военную службу в Ленинград. Там он обучался на зенитчика, изучал самолеты, а также артиллерийские зенитные установки.