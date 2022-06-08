Немецкие самолёты определяли по звукам мотора. Владимир Хартанович оборонял Ленинград во время блокады

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Кирилл Дрозд, ученик школы № 51 Минска:
Мой прадед Хартанович Владимир Наумович родился в 1919 году в деревне Ачукевичи Новогрудского района Гродненской области. Семья рано лишилась отца, и ему пришлось много помогать по хозяйству. После польской оккупации Западной Беларуси положение ухудшилось. Он окончил начальные четыре класса, после чего пошел дальше учиться в белорусскую гимназию в Новогрудке. Однако по семейным обстоятельствам ему пришлось бросить ее, он окончил любчинскую семилетку, а после освобождения Красной армией Беларуси поступил в новогрудское педучилище. Уже в 1940 году, когда ему был 21 год, его и его товарищей забрали на военную службу в Ленинград. Там он обучался на зенитчика, изучал самолеты, а также артиллерийские зенитные установки.
В 1941 году случилось то, чего никто не ожидал. Была объявлена ленинградская блокада. Все понимали, что никто не сможет вернуться домой и что охрана города в их руках. Солдатам приходилось оборонять город день и ночь, а немецкие самолеты они определяли по звукам мотора. Спустя время, в лютые морозы Хартановича и его товарища отправили на Ладожское озеро служить на «Дороге жизни». Условия службы были суровыми, пайков часто не хватало, поэтому солдатам приходилось есть отбросы, а иногда и воровать со складов. Однако за это предусматривалась смертная казнь.
Через время они строили железную дорогу. А после новости о том, что враг отступает, все разом пошли в наступление. Во время боев был ранен осколком, и по морозу в одиночку добрался в госпиталь, и остался там до конца освобождения. Хартанович Владимир Наумович был награжден медалью «За оборону Ленинграда», а также множеством других. После войны заново завел семью, вернувшись в родную деревню. Спустя время получил диплом Всесоюзного автомобильно-дорожного института и занимал важные должности, отвечая за строительство и использование дорог в своем районе. Среди местных получил уважение за честный труд, а также за отличные результаты.
Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!
Читайте также:
Сбит немецкими зенитчиками. Летчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию
«Работала на заводе, который напоминал огражденный лагерь». Как прошли военные годы Веры Шведовой?
Ушел с поля боя только после полного отражения контратаки. Как Пётр Супрун вывел из строя самоходное оружие немцев?