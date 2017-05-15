Велодвижение в Минске – как сделать его комфортным и безопасным: «Большой город»

Новости Беларуси. Всё чаще на минских улицах стали появляться велосипедисты. Кого-то это раздражает, водители напрягаются, увидев рядом двухколёсный транспорт, пешеходы отпрыгивают, когда по тротуару на огромной скорости он проносится мимо. А каково самим велосипедистам? Что сделано в городе, чтобы развести участников движения, сделать комфортной и безопасной прогулку на велосипеде? Насколько эффективно работают эти меры, рассказал в программе «Большой город» председатель правления ОО «Минское велосипедное общество» Павел Горбунов.

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