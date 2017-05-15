Новости Беларуси. Как важны велопарковки возле учебных заведений, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Не могу понять, почему администрация главного ВУЗа страны не пускает велосипедистов в свой дворик? То есть, во всех ВУЗах по всему миру студенты ездят на велосипедах и паркуют свои велосипеды.

Возле БГУ есть велопарковочка, за территорией.

Она совершенно неудобная для парковки велосипедов, и вот это немножко так странно, если уж покритиковать. Где-то в ВУЗах сделаны условия – можно вспомнить РТИ, где есть велопарковки, или лингвистический, где тоже есть. Я знаю, что коменданты некоторых общежитий делают велосипедные комнаты для парковки велосипедистов. То есть, где-то работает, где-то нет.