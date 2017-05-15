Новости Беларуси. Легко ли велосипедистам перемещаться по Минску, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Если, всё-таки, сейчас рассматривать технические проблемы – то это, действительно, продолжающаяся практика строительства подземных переходов. Фактически подземный переход – это лишний аргумент, почему люди не пересаживаются на велосипед. И достаточно существенный. То есть, дважды спускаться под землю, если человек едет по Дзержинского – останавливает очень многих. Это и не всегда хорошее качество проектов. Например, строится в Минске пешеходный мостик – построили на МКАДе между «Короной» и Уручьем и сделали пандус с пятью пролётами. Соответственно, инвалид-колясочник там сам, без посторонней помощи не сможет подняться.

Велосипедисту тоже нужно слазить, подниматься эти пять пролётов – это тоже сильно останавливает.

Почему такое происходит? Потому что проектировщики, которые проектируют само решение, не всегда понимают, что такое хорошая велосипедная инфраструктура, и что необходимо в данном месте велосипедистам. То есть, нет обратной связи ещё на первом этапе проектирования. Неправильные технические решения – это и практика, которая сейчас в городе происходит – закрытие пешеходных переходов на перекрёстке. Один из переходов закрывается, люди начинают ходить буквой «п». Время ожидания «зелёного света» пешеходами много где увеличивается до 90 секунд. Тут мы говорим, что это уже не только проблема велосипедистов. Подземные переходы, закрытые пешеходные переходы, время ожидания – это и удобство пешеходов. И, если людям неудобно ходить, или неудобно ездить на велосипеде – они будут выбирать автомобиль. Соответственно, мы опять будем получать вот эту эскалацию – подталкивание городом желания людей приобретать автомобили.