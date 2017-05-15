«Иностранцы удивляются тому, что у нас велосипедисты двигаются по тротуару»

Новости Беларуси. Что зарубежные гости думают о велоинфраструктуре Минска, рассказали в программе «Большой город».



Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Скажем так, они удивлены. Первое ­– это тем, что в городе есть все условия для развития велосипедного движения. У нас город плоский, широкие улицы. Соответственно, когда нужно сделать велосипедную полосу, место есть. Это не узкие европейские улочки, где нужно подумать, кого там передвинуть. Второе ­– они удивлены тому, что у нас велосипедисты двигаются по тротуару, а не по проезжей части.

Беларусь, наверное, единственная страна в мире, где такое происходит.

И третье –­ они, наверное, немножко удивлены тому, что пока у нас ещё мало велосипедистов. Даже в той же Варшаве, если туда приехать –­ тех же размеров город, там велосипедное движение лучше развито. То есть, бум происходит везде. У нас сейчас процент людей, которые пользуются велосипедом в летнее время, ­в прошлом году был 1%. Это ­в 7 раз выше, чем было в 2010 году, то есть, развивается, но пока ещё есть, куда расти.