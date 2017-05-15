«Иностранцы удивляются тому, что у нас велосипедисты двигаются по тротуару»

Новости Беларуси. Что зарубежные гости думают о велоинфраструктуре Минска, рассказали в программе «Большой город».
Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
Скажем так, они удивлены. Первое – это тем, что в городе есть все условия для развития велосипедного движения. У нас город плоский, широкие улицы. Соответственно, когда нужно сделать велосипедную полосу, место есть. Это не узкие европейские улочки, где нужно подумать, кого там передвинуть. Второе – они удивлены тому, что у нас велосипедисты двигаются по тротуару, а не по проезжей части.
Беларусь, наверное, единственная страна в мире, где такое происходит.
И третье – они, наверное, немножко удивлены тому, что пока у нас ещё мало велосипедистов. Даже в той же Варшаве, если туда приехать – тех же размеров город, там велосипедное движение лучше развито. То есть, бум происходит везде. У нас сейчас процент людей, которые пользуются велосипедом в летнее время, в прошлом году был 1%. Это в 7 раз выше, чем было в 2010 году, то есть, развивается, но пока ещё есть, куда расти.
Велодвижение в Минске – как сделать его комфортным и безопасным: «Большой город»