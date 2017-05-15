Новости Беларуси. Кто должен курировать вопросы, связанные с велодвижением, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Что важное не сделано – не создан оператор развития велосипедного движения. То есть, тот орган, который на себя бы забирал все велосипедные вопросы. Сейчас от города разработка этих планов, во многом, лежит на управлении спорта и туризма. А у них не хватает ни компетенции, ни полномочий влиять на все велосипедные вопросы. Строительные вопросы через них не проходят. Например, в Москве это сделано через департамент транспорта, и два человека, которые отвечают за все велосипедные вопросы: от конфликтов с пешеходами и до ревизии строительных проектов – от момента постановки технического задания до сдачи его. Все проекты проходят через двух человек.

В Киеве это сделано через советника мэра.

В Вильнюсе это сделано через велосипедного офицера – человека, который напрямую подчиняется мэру города, отвечает, и который может, у него есть полномочия собирать разные рабочие группы, его мнение весомо. А почему это делается? Потому что эти города считают развитие велосипедного движения важным и ставят для себя какие-то более конкретные цели. То есть, мы тоже декларируем то, что нам важно, но пока вот этого этапа собирающего нам не хватает. Поэтому мы тоже предлагаем Минску создать такую позицию, как советник мэра по велосипедным вопросам. То есть, отдельного человека, который уже бы налаживал хорошую связь с общественностью. Спрашивал велосипедистов, что им надо. Хорошо работал с администрациями районов – контролировал, где, как, хорошо понижаются бордюры или нет. И хорошо работал с проектировщиками.