Новости по тегу #Велосипед

По словам председателя Совета Республики Натальи Кочановой, именно такой формат работы, когда люди сами объединяются и участвуют в обустройстве родного края, дает самый искренний и долговечный результат.
В Витебской области продолжают успешно реализовывать гражданские инициативы.
На «Viva, Ровар!» выберут «ВелоЛеди», «Велосемью», «Велокоманду», пройдет конкурс «Велокидс».
Он начинается у аквапарка и тянется за пределы МКАД.
К 2030 году протяженность велодорожек планируют увеличить до 380 километров.
Первый велосипед был выпущен в 1947 году, хотя строительство завода было заложено в 1945 году, а первый мотоцикл получен в 1952 году.
Все больше минчан пересаживаются с четырехколесного на двухколесный транспорт, невзирая на дату в календаре.
В качестве средства передвижения велосипед сегодня выбрали руководители крупных столичных предприятий, работники учреждений здравоохранения и образования.
Мы отправились в самый большой магазин велосипедов в городе, чтобы выбрать лучший двухколесник.
Модель признана опасной: при испытаниях руль разрушился под нагрузкой в 2000 Ньютонов, что нарушает техрегламент Таможенного союза.
Всего запланировано семь этапов. Гонка завершится 15 июня.
Они представляют из себя многодневную гонку.
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