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Новости по тегу #Велосипед

От веломаршрутов до зон отдыха – как гражданские инициативы меняют облик регионов Беларуси?
28 июля 2026 17:40

От веломаршрутов до зон отдыха – как гражданские инициативы меняют облик регионов Беларуси?

В Толочинском районе появилась велотропа с прокатом инвентаря
28 июля 2026 07:39

В Толочинском районе появилась велотропа с прокатом инвентаря

В Минске проходит велокарнавал «Viva, Ровар!»
06 июня 2026 11:51

В Минске проходит велокарнавал «Viva, Ровар!»

На пляж – без препятствий! Новая велодорожка появилась у Минского моря
04 июня 2026 17:48

На пляж – без препятствий! Новая велодорожка появилась у Минского моря

В Минске длина велопутей превысила 360 километров
06 апреля 2026 19:02

В Минске длина велопутей превысила 360 километров

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором
29 сентября 2025 16:22

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля
22 сентября 2025 18:17

Возможность внести свой вклад в экологию города – в Беларуси проходит День без автомобиля

Более 100 минчан приняли участие в велопробеге, приуроченном к «Неделе мобильности»
16 сентября 2025 17:43

Более 100 минчан приняли участие в велопробеге, приуроченном к «Неделе мобильности»

Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах
06 августа 2025 13:18

Как выбрать велосипед? Рассказываем о важных нюансах

В Беларуси запретили продавать одну модель велосипедов марки Stels
25 июля 2025 09:54

В Беларуси запретили продавать одну модель велосипедов марки Stels

На третьем этапе велогонки «Золото Ладоги» белорусы завоевали две медали
11 июня 2025 18:24

На третьем этапе велогонки «Золото Ладоги» белорусы завоевали две медали

Белорусские трековики выступают на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
02 июня 2025 19:44

Белорусские трековики выступают на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге