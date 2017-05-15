«Плитка-асфальт плюс цветовое разделение». Как разграничить велодорожки и тротуары в Минске?

Новости Беларуси. Что сделать, чтобы отделить пешеходов от велосипедистов, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Необходимо нашему Минскому велосипедному обществу больше работать в продвижении идей вежливой езды и вежливого решения конфликтов. И второе – это, всё-таки, инфраструктура. То есть, даже я сам, когда иду и говорю по телефону, иду пешком – я легко могу зайти на велосипедную дорожку, потому что вот этой велосипедной разделительной полосы недостаточно. Проектировщикам известно, что нужно сделать – велосипедные полосы нужно сделать асфальтовыми, не плиткой. У нас делают плиткой, я не знаю уж, по каким причинам. Второе – хорошо работает цвет.

Сделать, скажем, велосипедную дорожку красного цвета, пешеходную зону оставить серого цвета.

Иногда проектировщики в других городах делают разделение уровнем, когда пешеходная и велосипедная дорожка чуть-чуть отличаются. С тем, чтобы, когда человек ступил, сделал первый шаг, он сразу почувствовал что-то не то. Хороший пример в Минске есть сейчас один – это в Новой Боровой. Где пешеходная и велосипедная зоны – это плитка-асфальт плюс цветовое разделение. Там, я уверен, 100% нормально всё работает. На новых улицах проектировщики более-менее уже правильно закладывают. На старых улицах Минска такую работу можно сделать только в момент реконструкции, то есть, когда улица будет целиком переделываться. Но не так много таких улиц в городе реконструируется.