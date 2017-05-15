Гаражи во дворах и парковки возле метро: как стимулировать минчан ездить на велосипедах?

Новости Беларуси. О необходимости создать условия для хранения велосипедов, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Велосипедные гаражи во дворах, считаю, должны создаваться самими жителями – для того, чтобы не поднимать велосипед на 5-ый этаж руками или через лифт. То есть, не просить денег от города. И здесь городу нужно только не препятствовать этому вопросу. То есть, если есть бизнес, который готов поставить его где-то во дворе, или люди вскладчину уже сами скидываются, то помогать им решить юридические вопросы.

Если добавить про велопарковки – в Минске не хватает велопарковок возле станций метро.

Чтобы человек, который живёт, скажем, в двух-трёх километрах, мог к метро подъехать на велосипеде, оставить его там, быть уверенным, что с ним ничего не случится и дальше на работу поехать на метро. Мы прорабатывали этот вопрос в 2016 году с метрополитеном, но пока не сдвинулось ничего. Хотя бы, взять пару станций – «Каменная горка» или «Уручье» – сделать велопарковку, поставить камеру наблюдения, сделать, может быть, даже крытый навес. Вполне достаточно. Велопарковка возле метро может быть важным способом привлечь людей ездить на велосипеде.