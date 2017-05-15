«Изменение ПДД необходимо». Только в Беларуси велосипедистам нельзя ехать по проезжей части, если есть пешеходная

Новости Беларуси. Почему велосипедистам стоит разрешить двигаться по автодорогам, рассказали в программе «Большой город».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:

Согласно нашим ПДД, сегодня запрещено движение велосипедистов по проезжей части, если есть тротуар или пешеходная дорожка. На самом деле, мы ­– единственная страна в мире, где есть такой жёсткий запрет. В самых лояльных странах велосипедистам можно двигаться и там, и там ­– и по проезжей части, и по тротуару. По тротуару уже выбирают двигаться те, кто боится выезжать на проезжую часть, начинающие велосипедисты. И это очень правильно.

По проезжей части ездят те, кому нужно быстрее, кто поопытнее.

Есть улицы, где запрещено движение велосипедистов по проезжей части – если это быстрая улица, где скорость превышает 50 километров в час, и трафик сильный. Тогда там делается запрет. Но, даже в Минске много улиц таких вспомогательных, где скорость низкая, где можно поставить знак 30 километров в час, где узкий тротуар, пока ещё высокий бордюр а-ля забор, и где естественнее двигаться, всё-таки, по проезжей части. Чтобы решить эту проблему, мы хотим давно с ГАИ города Минска сделать пилотные улицы, где были бы велополосы отделённые, конструктивно защищённые. Убедились, что это хорошо – и потом распространять практику на другие улицы. Но изменение ПДД – оно необходимо. Иначе будет, наверное, эскалация того, что есть сейчас. Мало того, когда будут развиваться электрические велосипеды – более тяжёлые, более приближенные к транспорту, наверное, более скоростные. И, всё-таки, их нужно точно отводить от тротуара – это больше транспорт, нежели прогулочное средство.

А Вы выступали с инициативой пересмотреть? Понятно, что это – длинная, большая процедура. Но как бы то ни было?

Павел Горбунов:

Последний раз предложение мы предоставили в этом марте. Это порядка 12 страниц текста, где мы уже и этот пункт затронули, и другие пункты. Есть в правилах дорожного движения немножко устаревшие такие рудименты, как то, что велосипедисту запрещено двигаться в условиях снегопада. Но, если он двигается по тротуару, то это – его дело. Его страх и риск – хочет он упасть или нет.

И в ПДД плохо проработан ещё вопрос электровелосипедов.

Они у нас сейчас на рынке уже начинают бурлить, а нормально там нет описания, где им двигаться, какие условия, какие требования к ним. То есть, моментов хватает, их нужно сейчас не затягивать, в ближайшее время разбираться и принимать.

Читал интервью сотрудника ГАИ, достаточно высокопоставленного: «Возможно, мы пустим велосипедистов на проезжую часть». То есть, такая, получается, идея, всё-таки, рассматривается?

Павел Горбунов:

Тут всегда немножко вырываются слова из контекста в заголовках.

Это не означает, что велосипедисты будут везде двигаться по проезжей части.

ГАИ Минска хочет, всё-таки, последовательные пилотные решения по некоторым улицам – велополосы защищённые, с конструктивной защитой, например, бордюром дополнительным. Это, понятно, почему делается – ради безопасности. И мы приветствуем такой подход. То есть, просто открывать движение по всей проезжей части во всём городе Минске ГАИ боится – понятно, всё-таки, что на первых порах это точно будет небезопасно. И, опять-таки, когда мы говорим, что мы предлагаем разрешить движение велосипедистов по проезжей части, мы говорим примерно о том же. И мы точно не говорим о том, что нужно запретить велосипедистам двигаться и по тротуару – всё-таки, и там, и там. Всё-таки, тротуар тоже нужен для тех, кто только-только сел на велосипед.