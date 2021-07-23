«Вела в Facebook прямую трансляцию и показывала зал». Почему провалился бойкот «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
С Аленой Ланской мы затронули тему бойкотов. Конечно, не можем пройти мимо этой темы, потому что кроме возмущения и кроме даже презрения у меня ничего, ну нет никаких эмоций в адрес тех, кто пытался бойкотировать. А помните вот эти истерики, что даже в первый день – фестиваль начинается с 14 июля, когда был открытый концерт Григория Лепса – и сколько было стенаний по поводу того, что никто не придет? А когда люди пришли – вся площадь. И таксисты говорят: «Тут весь Витебск и весь фестиваль». И ведь не в том, что именно Григорий Лепс вышел, а в том, что это был первый концерт, который объединил всех тех людей, которые приехали, и задал тон. И стало понятно, что ни о каком бойкоте речи и быть не могло, потому что музыка – это всегда вне политики.
Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:
Я была на концерте, как раз немножечко раньше ушла, как раз симфонический оркестр выступал на льду, сбежала с последних номеров, чтобы пойти посмотреть, что там будет на Лепсе, потому что для меня было это как индикатор такой.
Я, во-первых, поразилась заполняемости зала. Люди шли торжественно – как всегда, дамы в красивых нарядах – в зрительный зал. То есть видно, что для людей это праздник, потому что витебчане всегда ждут этого дня. Конечно, есть разные витебчане, которые живут в центре, которые, возможно, устают от нагрузок этих. Но тем не менее все приходят, был полностью зал забит. Я даже вела в Facebook прямую трансляцию и показывала зал, потому что для меня было это откровением.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Не зал – площадь.
Анастасия Дехтяр:
Нет, я сначала про зал, про амфитеатр.
Александр Солодуха:
Про Лепса же говорите.
Анастасия Дехтяр:
А потом я пошла на Лепса. Я сперва была на концерте в амфитеатре, а потом пришла на Лепса. Я «ребенок «Славянского базара», пронырнула без аккредитации через вход для прессы, прошла и я поразилась, потому что это невозможное количество людей – все прибывало и прибывало, такие вереницы.
Алена Родовская:
Положа руку на сердце – наверняка не сомневались, что никаких бойкотов никто устраивать не будет, что это простые какие-то попытки пошуметь.
Александр Солодуха:
Когда шла репетиция днем 15 июля, у всех было такое настроение. А вечером вообще даже мысли не было, что кто-то там что-то пытался. Сколько там, месяца два-три назад? Галустян и так далее...
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я вообще не слышала таких даже поползновений, по ощущениям не было.
Александр Солодуха:
Вообще был мегапраздник, фурор, аншлаг полный.
Ирина Дорофеева:
Я думаю, что тот, кто не поехал, он еще долго-долго будет жалеть об этом.
Александр Солодуха:
Абсолютно правильно.
Ирина Дорофеева:
Потому что такой был праздник, такое счастье, столько было общения. И пресса.
Александр Солодуха:
Яблоку негде было упасть.
Ирина Дорофеева:
Молодцы ребята тоже. То есть мы были нарасхват. Невозможно было пройти два шага – тут интервью, тут все между собой взаимодействуют.
Александр Солодуха:
Столько артистов, общения, погода, глава государства. Там фурор был!
Алена Родовская:
А как аплодировали выходу Президента, когда он открывал этот «Славянский базар».
Ирина Дорофеева:
И публика в зале. Вы же посмотрите: улыбки просто не сходят с лиц людей. И так принимали всех артистов без исключения.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я уверена в том, что это было организовано искусственно для того, чтобы всех засадить дома с коронавирусом, потом в дальнейшем засадить дома всех, чтобы не ходили на фестиваль. То есть то, что происходило. Потом артисты не приехали. Но все равно внутреннее наше настолько сильно, что понимаешь, что тебе хочется жить, ты любишь эту жизнь. Да, она очень непредсказуемая, эта жизнь, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет через пять лет, но мы хотим жить здесь и сейчас. Мы хотим ходить на концерты, мы хотим наслаждаться общением с людьми, мы хотим наслаждаться хорошим настроением, потому что в этом и есть вот эти высокие вибрации, ощущение счастья, ради которого мы и живем в этом мире.
Ирина Дорофеева:
Да и задолго уже люди коллективами готовились к «Славянскому базару»: «А вы когда едете?» – «А мы…» Я знаю, что профсоюзы собирали целые компании из разных городов. Люди ехали на праздник. Они к этому готовились уже задолго и друг с другом обменивались: «А вы на каких концертах?» – «А мы этих» – «А вот где увидеть, а как посмотреть?» Это здорово! Со всей Беларуси съезжались.
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