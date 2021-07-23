«Вела в Facebook прямую трансляцию и показывала зал». Почему провалился бойкот «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

С Аленой Ланской мы затронули тему бойкотов. Конечно, не можем пройти мимо этой темы, потому что кроме возмущения и кроме даже презрения у меня ничего, ну нет никаких эмоций в адрес тех, кто пытался бойкотировать. А помните вот эти истерики, что даже в первый день – фестиваль начинается с 14 июля, когда был открытый концерт Григория Лепса – и сколько было стенаний по поводу того, что никто не придет? А когда люди пришли – вся площадь. И таксисты говорят: «Тут весь Витебск и весь фестиваль». И ведь не в том, что именно Григорий Лепс вышел, а в том, что это был первый концерт, который объединил всех тех людей, которые приехали, и задал тон. И стало понятно, что ни о каком бойкоте речи и быть не могло, потому что музыка – это всегда вне политики.

Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:

Я была на концерте, как раз немножечко раньше ушла, как раз симфонический оркестр выступал на льду, сбежала с последних номеров, чтобы пойти посмотреть, что там будет на Лепсе, потому что для меня было это как индикатор такой. Я, во-первых, поразилась заполняемости зала. Люди шли торжественно – как всегда, дамы в красивых нарядах – в зрительный зал. То есть видно, что для людей это праздник, потому что витебчане всегда ждут этого дня. Конечно, есть разные витебчане, которые живут в центре, которые, возможно, устают от нагрузок этих. Но тем не менее все приходят, был полностью зал забит. Я даже вела в Facebook прямую трансляцию и показывала зал, потому что для меня было это откровением.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Не зал – площадь. Анастасия Дехтяр:

Нет, я сначала про зал, про амфитеатр. Александр Солодуха:

Про Лепса же говорите. Анастасия Дехтяр:

А потом я пошла на Лепса. Я сперва была на концерте в амфитеатре, а потом пришла на Лепса. Я «ребенок «Славянского базара», пронырнула без аккредитации через вход для прессы, прошла и я поразилась, потому что это невозможное количество людей – все прибывало и прибывало, такие вереницы. Алена Родовская:

Положа руку на сердце – наверняка не сомневались, что никаких бойкотов никто устраивать не будет, что это простые какие-то попытки пошуметь. Александр Солодуха:

Когда шла репетиция днем 15 июля, у всех было такое настроение. А вечером вообще даже мысли не было, что кто-то там что-то пытался. Сколько там, месяца два-три назад? Галустян и так далее...

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я вообще не слышала таких даже поползновений, по ощущениям не было. Александр Солодуха:

Вообще был мегапраздник, фурор, аншлаг полный. Ирина Дорофеева:

Я думаю, что тот, кто не поехал, он еще долго-долго будет жалеть об этом. Александр Солодуха:

Абсолютно правильно.

Ирина Дорофеева:

Потому что такой был праздник, такое счастье, столько было общения. И пресса. Александр Солодуха:

Яблоку негде было упасть. Ирина Дорофеева:

Молодцы ребята тоже. То есть мы были нарасхват. Невозможно было пройти два шага – тут интервью, тут все между собой взаимодействуют. Александр Солодуха:

Столько артистов, общения, погода, глава государства. Там фурор был!

Алена Родовская:

А как аплодировали выходу Президента, когда он открывал этот «Славянский базар». Ирина Дорофеева:

И публика в зале. Вы же посмотрите: улыбки просто не сходят с лиц людей. И так принимали всех артистов без исключения.