«Я сфотографировался с Димашем Кудайбергеном». О чём сказал певец из Казахстана белорусу Даниилу Мышковцу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Даниил, какие у тебя впечатления, как ты встречал людей, которых видел на экране или встречался где-то на концертах? Тебе было страшновато или вы все на равных и все родные? Потому что «Славянский базар» дает это ощущение – «здравствуйте, мы рады всех видеть».

Даниил Мышковец, представитель от Беларуси на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:

У меня нет такого страха перед людьми, я никогда не боюсь подойти, попросить сфотографироваться, может быть, получить какие-то комментарии. Алена Родовская:

А с кем ты сфотографировался? Даниил Мышковец:

Я сфотографировался с Димашем Кудайбергеном, с Александром Панайотовым, с Таисией Повалий. Алена Родовская:

Твои ощущения от «Славянского базара», когда ты в качестве участника? Понятное дело, что нужно готовиться, нужно немножко строже вести себя, между концертами ничего лишнего не позволять. Даниил Мышковец:

Ощущения такие, что независимо от того, в каком ты статусе выступаешь на «Славянском базаре», публика принимает очень тепло, всегда с таким шквалом эмоций, с таким приветом, можно сказать.

Алена Родовская:

То есть заряжает? Даниил Мышковец:

Да. Алена Родовская:

Даниил Мышковец представлял нашу страну на конкурсе. И, конечно, из первых уст мы хотим услышать ваши ощущения. Давай вот честно – засудили. Даниил Мышковец:

Вы знаете, я не член жюри, чтобы отвечать на такие вопросы.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Правильно, не поддавайся, это провокация. Даниил Мышковец:

Самое приятное, что меня признала публика. Все-таки мне вручили приз зрительских симпатий Украины. Мне кажется, это самое приятное. А уже какое место, мне кажется, роли не играет. Попасть – это уже хорошо. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы впервые окунулись в эту атмосферу праздника на фестивале? Даниил Мышковец:

Да. Алеся Лакина:

Вам понравилось? Даниил Мышковец:

Очень. Алена Ланская:

Я думаю, здесь уместно мнение Ирины Аркадьевны, потому что она была в жюри.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я в жюри детского конкурса была. А это же взрослый конкурс. Я могу сказать, что это очень яркое, очень достойное выступление, и он отличался от всех конкурсантов. Если бы я была в жюри, то, может быть, я могла бы как-то повлиять на ход событий. Но в целом конкурс тоже был очень сильный. Надо отдать должное, что жюри даже такое разношерстное, и у каждого свои предпочтения. Допустим, то, что нравится мне в исполнителе (я сравниваю со своим конкурсом), кто-то не может этого оценить. Я люблю, когда артист живой, харизматичный, когда он очень гармонично чувствует себя на сцене. То есть он должен быть гибким и сразу нравиться публике – это в первую очередь. Естественно, ярким талантом должен обладать, внешностью. Алена Родовская:

Даниил, что нужно сделать, чтобы зацепить, когда выходишь на сцену, какие-то лайфхаки?

Даниил Мышковец:

Красиво поклониться. А потом уже, наверное, быть собой. Алена Ланская:

Я слушала Даниила накануне, за пару дней до того, как он ехал на «Славянский базар». Допустим, я ничего криминально технически особо не увидела. Он действительно был подготовленным, хорошая аранжировка была. Может быть, растерялся, не растерялся. Алена Родовская:

Ты растерялся? Даниил Мышковец:

Нет.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Даниил покорил нас всех и всех белорусов еще 20 марта в Борисове. Алена Ланская:

Я считаю, что он объективно был достоин Гран-при. Ну а как там конкуренты из других стран... Алена Родовская:

А самому кто понравился, кто достойно представлял свою страну? Даниил Мышковец:

Мне понравилась исполнительница из Казахстана. У нее была действительно тяжелая история. У всех были свои нюансы. Но, в принципе, я людей узнал не как артистов больше, а как личностей, то есть что они могут рассказать, кого они из себя представляют. Для меня главное это. У нас была такая дружественная атмосфера на самом фестивале, когда мы были в гостинице «Ветразь». Мы общались между собой, проводили вечера. Потом у нас, после самого конкурса, была встреча с Димашем Кудайбергеном. Естественно, я не упустил возможности спросить оценку по поводу себя – не конкретно баллы, а что человек думает. Он высказал мне свое мнение. Я учел пожелания.

Алена Родовская:

Что он тебе сказал? Даниил Мышковец:

Он меня похвалил. Сказал, что еще надо расти, что еще голос будет развиваться. Сказал, что славянская песня у меня была простая. Его мнение было таким. Алена Родовская:

По-моему, славянская песня не была простой. Даниил Мышковец:

Я подумал о том, что сколько людей, столько и мнений. Алена Ланская:

Я сделаю скидку на то, что когда я участвовала на «Славянском базаре», в тройке со мной был Казахстан, могу сказать, что они очень поющая нация. Особенное удивление, когда, казалось бы, мужчина поет женским голосом. Это стандарт для них. Они приезжают организованно. Алена Родовская:

Алена, видели, сколько поддержки? Алена Ланская:

Они организованно спродюсированно приезжают, у них есть отборы, они уже много лет штурмуют «Славянский базар», и очень много победителей из Казахстана. Поэтому, конечно же, очень сложно нам с ними конкурировать в этом плане. У них есть эти особенности, которые, я так понимаю, место проживания – видимо, сухой климат, и, соответственно, звонкий голос присутствует даже у мужчин. Может быть, для нас это в новинку, но там это стандартное исполнение. А вот наш Даниил действительно был одним из самых достойнейших. Может быть, чуть-чуть не хватило по молодости, такое случается.