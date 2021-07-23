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Грибников и ягодников просят повременить. В Минской области вновь ввели ограничения на посещение лесов

23 июля 2021 13:31
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Новости Беларуси. В 19 районах Минской области вновь введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в свободном доступе для желающих зеленые массивы Копыльского, Логойского и Мядельского районов.

Грибников и ягодников просят повременить. В Минской области вновь ввели ограничения на посещение лесов-1

В связи с этим грибников и ягодников настоятельно просят повременить с тихой охотой. Желательно не посещать леса как пешком, так и на машине, поскольку класс пожарной опасности постоянно растет. Сотрудники лесхозов ежедневно мониторят состояние в зеленых массивах. Проводят профилактические рейды, работают и фотоловушки. На сайтах лесхозов размещена актуальная информация об ограничениях на посещение, устанавливаются и специальные знаки на въездах в лес.

Грибников и ягодников просят повременить. В Минской области вновь ввели ограничения на посещение лесов-4

Наталья Лаптева, заместитель директора Любанского лесхоза:
Эта мера направлена на обеспечение пожарной безопасности. Потому что сейчас много возгораний в связи с тем, что люди немножечко халатно относятся к своим обязанностям, когда находятся в лесу. То есть это не потушенная вовремя сигарета либо брошенная какая-то бутылка, которая потом от преломления лучей может тоже дать какое-то возгорание.

Грибников и ягодников просят повременить. В Минской области вновь ввели ограничения на посещение лесов-7

За нарушение запрета предусмотрена ответственность. В первый раз можно ограничиться предупреждением, а во второй – заплатить штраф до 700 рублей.

# Государственная лесная политика # общество # Наталья Лаптева # Фотофакт

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