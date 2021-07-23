Купить можно прямо в лесхозе. В Минской области начали собирать мёд

Новости Беларуси. Пчеловоды Минской области начали сбор первого меда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его заготовка напрямую зависит от благоприятной погоды.
Новости Беларуси. Пчеловоды Минской области начали сбор первого меда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его заготовка напрямую зависит от благоприятной погоды.
Несмотря на холодную весну, сладкий урожай выдался хорошим. Например, в Клецком районе уже заготовили почти 1,5 тонны меда. Это больше, чем в 2020 году, когда результат был на треть меньше. Сейчас в лесхозе 75 ульев, в планах расширить хозяйство. Основная пасека находится возле дома пчеловода, есть две передвижные платформы. Чтобы увеличить объемы заготовки, пчелиную пасеку вывозят на гречишные и рапсовые поля.
Купить лесной продукт можно напрямую в лесхозе по минимальным ценам. Напомним, любителям бортничества и желающим реализовывать свою продукцию необходимо узаконить свою деятельность в лесхозе.
Сергей Вабищевич, главный инженер Клецкого лесхоза:
Побочное пользование в виде бортничества, пчеловодства подразумевает выписку лесного билета на этот вид деятельности. То есть человеку надо обратиться, если он хочет разместить свои ульи в лесном фонде, в лесхоз, лесной отдел, написать заявление, заплатить какую-то небольшую, символическую сумму и после этого получить ордер на размещение своих пасек в лесном фонде.
Сбор второго меда начнется в августе. Сейчас каждая пчелосемья дает по 20 килограммов. Специалисты лесхоза планируют откатать не меньше полутонны натурпродукта. После этого семьи начнут готовить к зиме.