Купить можно прямо в лесхозе. В Минской области начали собирать мёд

Несмотря на холодную весну, сладкий урожай выдался хорошим. Например, в Клецком районе уже заготовили почти 1,5 тонны меда. Это больше, чем в 2020 году, когда результат был на треть меньше. Сейчас в лесхозе 75 ульев, в планах расширить хозяйство. Основная пасека находится возле дома пчеловода, есть две передвижные платформы. Чтобы увеличить объемы заготовки, пчелиную пасеку вывозят на гречишные и рапсовые поля.

Купить лесной продукт можно напрямую в лесхозе по минимальным ценам. Напомним, любителям бортничества и желающим реализовывать свою продукцию необходимо узаконить свою деятельность в лесхозе.