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Василий Демченко вошёл в топ-10 лучших игроков КХЛ

12 марта 2025 18:17
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Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко вошел в топ-10 лучших игроков КХЛ за последние три недели. На вершине рейтинга – защитник питерского СКА Александр Никишин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В тройке лучших – также полевые игроки, нападающие СКА и «Куньлуня» Максим Шабанов и Максим Соркин. Голкипер белорусской команды Василий Демченко занял четвертую позицию. 

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей. Например, для вратарей один из основных – это среднее количество отраженных бросков за игру. Уже 13 марта минское «Динамо» сыграет очередной поединок выездной серии против череповецкой «Северстали».

# Хоккей

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