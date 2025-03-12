Василий Демченко вошёл в топ-10 лучших игроков КХЛ

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко вошел в топ-10 лучших игроков КХЛ за последние три недели. На вершине рейтинга – защитник питерского СКА Александр Никишин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В тройке лучших – также полевые игроки, нападающие СКА и «Куньлуня» Максим Шабанов и Максим Соркин. Голкипер белорусской команды Василий Демченко занял четвертую позицию.

Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей. Например, для вратарей один из основных – это среднее количество отраженных бросков за игру. Уже 13 марта минское «Динамо» сыграет очередной поединок выездной серии против череповецкой «Северстали».