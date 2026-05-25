Прямой эфир

Новости по тегу #Ксения Мелешко

Международная выставка «Белагро» пройдет в Беларуси со 2 по 6 июня
25 мая 2026 14:13

Международная выставка «Белагро» пройдет в Беларуси со 2 по 6 июня

Добыча полезных ископаемых и выход на новые рынки – о чём договорились Беларусь и Зимбабве
15 мая 2025 17:48

Добыча полезных ископаемых и выход на новые рынки – о чём договорились Беларусь и Зимбабве

Беларусь пригласила делегацию Омана на выставку «Белагро – 2025»
21 декабря 2024 07:34

Беларусь пригласила делегацию Омана на выставку «Белагро – 2025»

Вектор на Восток! Эксперты разобрали, как развиваются отношения Беларуси и Китая
19 августа 2024 19:03

Вектор на Восток! Эксперты разобрали, как развиваются отношения Беларуси и Китая

В Беларуси открывается крупнейшая специализированная выставка «Продэкспо-2023»
14 ноября 2023 07:04

В Беларуси открывается крупнейшая специализированная выставка «Продэкспо-2023»

Минсельхозпрод: 162 белорусских производителя имеют право экспорта продовольствия в Китай
26 октября 2023 07:24

Минсельхозпрод: 162 белорусских производителя имеют право экспорта продовольствия в Китай

Напрямую поставляем молоко и мясо в Китай! В каких странах едят белорусские продукты?
03 июля 2023 19:25

Напрямую поставляем молоко и мясо в Китай! В каких странах едят белорусские продукты?

Запашный показывал приёмы дрессировки. Что интересного было на выставке «Белагро» в 2023-м?
03 июля 2023 17:54

Запашный показывал приёмы дрессировки. Что интересного было на выставке «Белагро» в 2023-м?