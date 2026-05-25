Новости по тегу #Ксения Мелешко

Ключевым экономическим новшеством этого сезона станет специализированная биржа контактов с участием представителей крупных российских торговых сетей.
По итогам переговоров был подписан пакет документов между ведомствами двух стран, предусматривающих реализацию совместных проектов.
В Беларуси приступили к реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы нашего государства в Оман.
Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площа
06 октября 2026 06:57
06 октября 2026 06:49
06 октября 2026 06:37
06 октября 2026 06:29
06 октября 2026 06:22
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24