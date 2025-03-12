Новый мяч чемпионата Беларуси по футболу представлен в эксклюзивной расцветке

Раньше в турнирах использовались стандартные модели, но теперь мяч отражает самобытность отечественного футбола. Помимо уникального дизайна, он отвечает всем современным требованиям: качественное сцепление, стабильная траектория полета и надежность в любую погоду. Совсем скоро он появится на полях страны. И оценить его смогут не только игроки, но и болельщики.