В Минске проходит Кубок Беларуси по бадминтону

Белорусские бадминтонисты стартовали в новом сезоне. Кубок страны собрал сильнейших мастеров. Более 60 спортсменов определят сильнейших в семи видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские бадминтонисты стартовали в новом сезоне. Кубок страны собрал сильнейших мастеров. Более 60 спортсменов определят сильнейших в семи видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во второй соревновательный день участники разыграли медали в командном первенстве. В женском сегменте победу одержала столичная дружина, всухую переиграв главных конкуренток из Бреста со счетом 5:0. У мужчин, напротив, пальма первенства досталась коллективу из города над Бугом.
Напомним, в турнире принимают участие все сильнейшие спортсмены нашей страны, включая ближайший резерв. Для подрастающего поколения главным стартом сезона станут III Игры стран СНГ, которые летом примет Баку. А национальная команда готовится к ряду стартов в России.
Анатолий Хмарук, главный судья соревнований:
Произошла смена поколений, и в нескольких центрах Беларуси появились очень серьезные ребята, которые между собой очень серьезно конкурируют и бьются за места в сборной. В международном календаре много соревнований, но если сравнить наши поездки в Российскую Федерацию, я думаю, это ничуть не хуже, чем раньше мы ездили в Европу. То есть конкуренция в России очень высокая. И мастерство, думаю, мы там повышаем не меньше.
15 марта на Кубке страны состоятся финальные поединки в личном и парном разрядах, а также станет известен победитель в разделе микст.