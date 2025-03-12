В Минске проходит Кубок Беларуси по бадминтону

Белорусские бадминтонисты стартовали в новом сезоне. Кубок страны собрал сильнейших мастеров. Более 60 спортсменов определят сильнейших в семи видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день участники разыграли медали в командном первенстве. В женском сегменте победу одержала столичная дружина, всухую переиграв главных конкуренток из Бреста со счетом 5:0. У мужчин, напротив, пальма первенства досталась коллективу из города над Бугом. Напомним, в турнире принимают участие все сильнейшие спортсмены нашей страны, включая ближайший резерв. Для подрастающего поколения главным стартом сезона станут III Игры стран СНГ, которые летом примет Баку. А национальная команда готовится к ряду стартов в России.