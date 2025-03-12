Минобразования США почти вдвое сократит штат сотрудников

Политика сокращения государственных расходов Дональда Трампа добралась и до Министерства образования. Ведомство объявило о сокращении штата почти вдвое. В течение 90 дней в административный отпуск планируется отправить почти две тысячи сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США неоднократно призывал закрыть Минобразования, так как считает, что деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию. Ведомство также отменило гранты на 600 миллионов долларов, направленные на обучение учителей. Ранее Трамп назвал американское образование самым худшим в мире и предложил отменить централизованную систему обучения. По его мнению, каждый штат должен взять планирование учебных программ в свои руки. Это поможет школам и университетам лучше адаптироваться к потребностям своих учеников.