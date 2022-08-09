Ведущие общественные организации и политики. Кого собрал вместе форум патриотических сил?
Новости Беларуси. Вместе к единству и процветанию! В Минске прошел форум патриотических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная акция собрала в столице представителей ведущих общественных организаций и политических партий конструктивной направленности. Патриоты съехались со всех уголков Беларуси. Инициатор – общественное объединение «Белая Русь». Дата и место проведения выбраны неслучайно.
«Они действительно болеют за страну». Профсоюзы Беларуси приняли участие в форуме патриотов. Читайте здесь.
События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны. Несмотря ни на что, Беларусь отстояла свой суверенитет и продолжает достойно держать информационный и санкционный удары.
По завершении пленарной части участники форума присоединились в Александровском сквере к гала-концерту «Любимую не отдают». Эта фраза, сказанная Президентом два года назад, стала своеобразным девизом патриотов.
9 августа в Купаловском театре. Почему патриоты Беларуси выбрали именно эту дату и место? Читайте здесь.
Я считаю, что патриотизм рождается внутри тебя. И даже 20-й год показал нам, что те, кто не с нами, они остались там. Те кто с нами, пришли сегодня сюда и будут с нами дальше. И мы всегда за нашего Президента будем стоять горой.
Я считаю, что это действительно выражение своего «я». Патриотического, белорусского. Поэтому быть на таком мероприятии очень почетно, потому что я – за Беларусь!
Игорь Луцкий о 2020-м: «Если бы не жесткая воля Президента, было бы очень сложно». Подробности здесь.
Я думаю, что каждый гражданин Республики Беларусь должен сегодня здесь находиться, а не дома. Понимаете, мы ходим, холодновато, но все-таки мы патриоты. Все это в нашем сердечке. Все это у нас вот здесь.
Финальным аккордом форума патриотических сил стал автопробег по столичным улицам.
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