Игорь Луцкий о 2020-м: «Если бы не жёсткая воля Президента, было бы очень сложно»

Новости Беларуси. Вместе к единству и процветанию. В Минске прошел форум патриотических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная акция собрала в столице представителей ведущих общественных организаций и политических партий конструктивной направленности. Патриоты съехались со всех уголков Беларуси. Инициатор – общественное объединение «Белая Русь». Дата и место проведения выбраны неслучайно.

В Купаловском театре состоялась масштабная диалоговая площадка. Дискутировали о том, как должно развиваться гражданское общество. Профсоюзы, БРСМ, «Белая Русь», союз женщин, союз офицеров, ветеранская организация, журналисты. Каждому спикеру предоставили время рассказать о видении ситуации и предложить свою концепцию будущего. Говорили о роли единства, о партийном строительстве, воспитании молодежи, сохранении семейных ценностей и патриотизме.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Формула успеха – это наш Президент. Я сегодня скажу об этом. Об этом все говорят: если бы не позиция, если бы не жесткая воля Президента в тот период, было бы очень сложно. Встреча наших общественных лидеров наших общественных движений показывает, что у нас есть желание, есть стремление в единстве. Созидать, создавать, продолжать идти вперед к независимости и к суверенитету, к его сохранению.

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