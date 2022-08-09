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9 августа в Купаловском театре. Почему патриоты Беларуси выбрали именно эту дату и место?

09 августа 2022 14:25
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Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил начинается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять еще больше. Подробности.

9 августа в Купаловском театре. Почему патриоты Беларуси выбрали именно эту дату и место?-1

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Дата и место выбраны совершенно неслучайно. 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. Президент Республики Беларусь победил с явным преимуществом в 2020 году. И сегодня мы хотим отметить и эту дату, но и начало антиконституционного переворота в 2020 году, извлечь определенные уроки из этого и поставить перед собой новые задачи. Что касается места проведения, оно тоже неслучайно. Купаловский театр – это один из центров белорусской культуры. С этим местом, с этой локацией связано очень много в новой и новейшей истории. Здесь начиналось формирование белорусской нации как субъекта культуры. И мы хотим, чтобы и дальше Купаловский театр был именно местом культурного творчества, культурного развития Беларуси, а не местом мятежа, антиконституционного переворота, чем хотели его сделать в 2020 году.

# Государственная политика # общество # Олег Романов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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