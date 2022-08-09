9 августа в Купаловском театре. Почему патриоты Беларуси выбрали именно эту дату и место?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Дата и место выбраны совершенно неслучайно. 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. Президент Республики Беларусь победил с явным преимуществом в 2020 году. И сегодня мы хотим отметить и эту дату, но и начало антиконституционного переворота в 2020 году, извлечь определенные уроки из этого и поставить перед собой новые задачи. Что касается места проведения, оно тоже неслучайно. Купаловский театр – это один из центров белорусской культуры. С этим местом, с этой локацией связано очень много в новой и новейшей истории. Здесь начиналось формирование белорусской нации как субъекта культуры. И мы хотим, чтобы и дальше Купаловский театр был именно местом культурного творчества, культурного развития Беларуси, а не местом мятежа, антиконституционного переворота, чем хотели его сделать в 2020 году.