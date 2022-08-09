«Они действительно болеют за страну». Профсоюзы Беларуси приняли участие в форуме патриотов

Новости Беларуси. Вместе к единству и процветанию. В Минске прошел форум патриотических сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная акция собрала в столице представителей ведущих общественных организаций и политических партий конструктивной направленности. Патриоты съехались со всех уголков Беларуси. Инициатор – общественное объединение «Белая Русь». Дата и место проведения выбраны неслучайно.

В Купаловском театре состоялась масштабная диалоговая площадка. Дискутировали о том, как должно развиваться гражданское общество. Профсоюзы, БРСМ, «Белая Русь», союз женщин, союз офицеров, ветеранская организация, журналисты. Каждому спикеру предоставили время рассказать о видении ситуации и предложить свою концепцию будущего. Говорили о роли единства, о партийном строительстве, воспитании молодежи, сохранении семейных ценностей и патриотизме.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня такое патриотическое движение сформировалось, потому что нельзя сказать, что только общественные объединения. Тут все организации, которые сегодня неравнодушны к тому, что происходит в стране. Для того чтобы страна жила дальше, безусловно, мы говорим, что нужна консолидация. Для этого нужно объединение сил: патриотических, здоровых. Которые действительно болеют за страну, переживают за нее.

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