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Трамп требует от Брюсселя принять минимальные пошлины на европейские товары не менее 15-20%

19 июля 2025 07:46
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Дональд Трамп повышает ставки в торговой войне с Евросоюзом. Американский президент требует от Брюсселя принять минимальные пошлины на европейские товары в размере от 15 до 20 %. По мнению экспертов, это ультиматум, который проверяет готовность ЕС идти на уступки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп требует от Брюсселя принять минимальные пошлины на европейские товары не менее 15-20%-2

Еще в апреле, когда Штатами была развязана торговая война, Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин для ЕС, но затем заморозил это решение на 90 дней. При этом секторальные 10-процентные тарифы продолжили действовать. Сейчас Трамп решил пойти ва-банк, требуя повышения данного базового тарифа. В результате Евросоюз может не выдержать торговый прессинг США и будет вынужден капитулировать, пойдя на заведомо невыгодные условия. Времени на согласование уже не остается – срок объявленной Трампом торговой передышки истекает 1 августа.

# Международная политика # Дональд Трамп

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