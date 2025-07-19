Иван Кубраков довёл до сотрудников МВД задачи, поставленные Президентом на селекторном совещании

Поручения Президента уже в действии. Министр внутренних дел Иван Кубраков довел подчиненным задачи, поставленные накануне Александром Лукашенко во время селекторного совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженные будни в этот период не только у аграриев, но и у сотрудников милиции. Труд хлеборобов – в поле зрения правоохранителей. Ежедневно они выезжают в районы и мониторят объекты АПК. Задача – проверить исправность техники, сохранность топлива и зерна, пресечь факты бесхозяйственности. Особое внимание – выявлению коррупционных схем, связанных с закупкой запасных частей и другой продукции для сельского хозяйства. По всем фактам Иван Кубраков поручил реагировать незамедлительно. Дисциплина, контроль и порядок – важные составляющие уборочной кампании.

Иван Кубраков министр внутренних дел Беларуси:

Дисциплина должна быть железная. Без мелких придирок, но что касается законодательства, оно должно выполняться четко. Обращаю ваше внимание, человеческий подход ко всем вопросам, оказание помощи в уборке урожая. Но самое главное, разные ситуации есть и нормативно-правовые документы, но надо помочь людям.

Представители силовых структур оказывают хлеборобам и непосредственную помощь в полях. На период жатвы берут отпуска и пересаживаются из патрульных машин в комбайны. Отряд из милиционеров и военнослужащих внутренних войск, по распоряжению министра, уже создан в Могилевской области.