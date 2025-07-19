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Прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилёве

19 июля 2025 08:00
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История, которая получила широкий общественный резонанс. Помощница воспитательницы одного из детских садов Могилева растерла песок по лицам доверенных ей малышей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилёве-2

Кадры жесткого «воспитания» разошлись по социальным сетям и вызвали негодование людей. На скандальное видео отреагировали в прокуратуре Могилевской области.

Прокуратура заявила о проверке воспитателей детсада в Могилёве-4

Денис Хмельков, заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области:
Прокуратурой Могилевской области в ходе мониторинга соцсетей установлена видеозапись, на которой в одном из дошкольных учреждений Могилева помощник воспитателя совершает в отношении малолетних грубые и недопустимые действия. Органами прокуратуры Могилевской области проведены проверочные мероприятия, по результатам которых в отношении помощника воспитателя и воспитателя детского сада возбуждены дисциплинарные производства. По данному факту Октябрьским РУВД проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле органов прокуратуры.

Как отметили в прокуратуре, жестокость и унижение недопустимы и не имеют оправдания, особенно, когда речь идет о малолетних.

# Дети # Прокуратура Беларуси

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