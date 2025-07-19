80 журналистов прошли путь от тушения пожара до взаимодействия с отрядом «ЗУБР»

Что чувствует человек, когда на его плечах ответственность за чью-то жизнь? Представители медиа-сообщества Беларуси смогли испытать это на практике, окунувшись в профессию спасателя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне научно-исследовательского института МЧС собрались журналисты и блогеры со всей страны. Они прошли полный цикл спасательных испытаний: от взлета на вертолете Ми-26 до тушения условного пожара и спасения на воде. Каждый этап стал проверкой не только физических, но и психологических качеств: подъем на 50-метровую автолестницу, поиск пострадавших в задымленном помещении, работа с гидравлическим инструментом, эвакуация из самолета, управление дронами.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Без помощи лидеров мнений, без тех людей, которые сегодня распространяют повестку более масштабно, мы не справимся. Поэтому для нас работа с журналистами, работа с лидерами мнений – это принципиальное, приоритетное значение, и мы уделяем этому большое внимание. Мы собираем всех со всех уголков нашей страны для того, чтобы говорить о безопасности, рассказывать о тех ценностях и для того, чтобы сделать нашу страну более устойчивой к чрезвычайным ситуациям.

Участники испытаний убедились – современные методы реагирования и техническое оснащение помогают эффективно отвечать на актуальные вызовы и задачи, стоящие перед службой спасения. Но ключевой фактор успешного решения чрезвычайных ситуаций – профессионализм и слаженная работа самих спасателей.