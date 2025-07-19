Около 11 миллионов тонн зерна – высокая планка. Но для рекордного результата необходима безупречная исполнительская дисциплина на всех этапах – от руководителя до механизатора, а еще нужно минимизировать риски от капризов погоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому, несмотря на сложные условия, труженики села не снижают темп жатвы. Наиболее активно работы идут в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.

Витебщина к активной фазе уборки планирует приступить к концу следующей недели. Аграрный сезон в этом году сложный. Уборка зерновых совпадает со вторым укосом многолетних трав. И белорусские аграрии вынуждены проводить параллельные работы. Но, как накануне на селекторном совещании отметил Президент, погодные условия не могут быть оправданием для недоработок в АПК. В хозяйстве «Бегомльское» Докшицкого района заготовка кормов на финишной прямой: более семи тысяч тонн трав уже в закромах. Это, к слову, выше уровня прошлого года.

Владислав Шершнев, исполнительный директор сельхозпредприятия «Бегомльское»:

У нас стоит непростая задача – убрать весь урожай. В этом году урожай достойный. Весенние дожди нам помогли. Все комбайны готовы, остается только уловить непростую погоду, чтобы в кратчайшие сроки убрать весь урожай с поля. В этом году это проверка на прочность всех аграриев нашей страны. Но я уверен, что мы подойдем к этой задаче с полной самоотдачей и выполним ее вовремя и в срок.

В жатве в Витебской области будут участвовать 950 комбайнов. На полях региона – миллион тонн зерна. Жатву планируют завершить в течение 25 дней. Параллельно начинается и подготовка к севу озимых.