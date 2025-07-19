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Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»

19 июля 2025 08:19
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Прошедшие на неделе в столице Дни Санкт-Петербурга, Дни Минска в российских городах – Уфе, Казани, Екатеринбурге. Участие в сотнях союзных мероприятиях и ключевое событие года – Форум регионов Беларуси и России.

О том, как укрепляется и расширяется стратегическое партнерство с братской страной – смотрите ток-шоу «Большой город» завтра в 10:00.

Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»-2

Дни Минска в российских городах, Дни Санкт-Петербурга в столице. Встреча партнеров и друзей – укрепление связей по всем сферам, крупные контракты.

Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»-4

Одним из соглашений было приобретение 99 электробусов. Это значительная партия, которая будет поставлена до конца 2025 года. 

Главное мероприятие лета в Союзной повестке – 12-й Форум регионов Беларуси и России. Какой вклад вносит масштабная встреча в общую копилку достижений?

Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»-6

Это неотъемлемая часть сегодня взаимодействия России и Беларуси. Именно здесь вырабатываются основные тренды в промышленной кооперации.

Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»-8

Основная задача нашего форума совместного – подвести итог и дать вектор на ближайшую перспективу, на ближайший год-два-три по тому или иному направлению.

Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»-10

Выставки и презентации белорусской продукции в российских городах – всегда праздник для местных жителей и возможность расширения сотрудничества с крупными предприятиями и организациями.

Выставочных мероприятий среднего и высокого уровня только в Москве более 500. 

Об уникальности и силе межрегионального сотрудничества. «Большой город». Воскресенье, 10:00.

# Беларусь-Россия # Союзное государство

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