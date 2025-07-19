Как укрепляется и расширяется стратегическое партнёрство Беларуси и России? Анонс «Большой город»

Прошедшие на неделе в столице Дни Санкт-Петербурга, Дни Минска в российских городах – Уфе, Казани, Екатеринбурге. Участие в сотнях союзных мероприятиях и ключевое событие года – Форум регионов Беларуси и России. О том, как укрепляется и расширяется стратегическое партнерство с братской страной – смотрите ток-шоу «Большой город» завтра в 10:00.

Дни Минска в российских городах, Дни Санкт-Петербурга в столице. Встреча партнеров и друзей – укрепление связей по всем сферам, крупные контракты.

Одним из соглашений было приобретение 99 электробусов. Это значительная партия, которая будет поставлена до конца 2025 года. Главное мероприятие лета в Союзной повестке – 12-й Форум регионов Беларуси и России. Какой вклад вносит масштабная встреча в общую копилку достижений?

Это неотъемлемая часть сегодня взаимодействия России и Беларуси. Именно здесь вырабатываются основные тренды в промышленной кооперации.

Основная задача нашего форума совместного – подвести итог и дать вектор на ближайшую перспективу, на ближайший год-два-три по тому или иному направлению.