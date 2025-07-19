Мощное наводнение парализовало столицу Турции. Накануне на Анкару обрушился сильный ливень со штормом, в результате которого улицы ушли Под воду, а людям пришлось покинуть свои дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным турецких СМИ, в нескольких районах стихия затопила первые этажи домов и предприятий, а также подземные переходы. Городская канализация не справилась с количеством осадков и вышла из строя. В результате мощное течение начало сносить все на своем пути. Местных жителей, которые не смогли выбраться из потока, муниципальные службы эвакуировали в безопасные районы. Губернатор Анкары утверждает, что серьезных проблем в связи с разгулом стихии нет. В настоящее время в пострадавших районах работают спасательные бригады.