Ведущая СТВ Наталья Надольская: «Когда рождаются дети, возникает вопрос семейного иммунитета»

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ : Я думаю, что все зависит от привычки, культуры прививаться. Дело в том, что мы каждый год кого-то прививаем: или детей, или сами. Как только родились девочки, у нас стояла задача, чтобы создать внутри своей семьи наш коллективный иммунитет. До рождения детей к вакцинации относились так, практически не задумывались. А когда рождаются дети, возникает вопрос семейного иммунитета, чтобы никто не заразил детей. Мы стали ежегодно прививаться от гриппа.

Когда это входит в привычку и у тебя появляется культура вакцинации, то новый вирус мы восприняли как данность. Да, мы будем прививаться, мы же прививаемся от других вирусов – значит, привьемся и от этого. Просто стоял вопрос во времени, когда это сделать. Я знаю, у нас на работе списки начали формировать еще в начале года, но тогда был вопрос, чтобы был собственный иммунитет. Я волновалась за то, что зима, ослаблен иммунитет, не дай бог заболеть, потому что не хочется в таком состоянии делать прививку. В мае сделали, и я очень рада.

Алена Сырова, СТВ:

Наташа, ты бы своих детей привила, если бы была такая возможность?

Наталья Надольская:

Конечно. Старшему сыну будет 10 лет, и он уже ежегодно прививается от гриппа.