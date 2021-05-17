Ведущая СТВ Наталья Надольская: «Когда рождаются дети, возникает вопрос семейного иммунитета»

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наша коллега, Наталья Надольская, многодетная мама. Наташа, скажи, пожалуйста, ты привила свою семью?
Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ:
Я думаю, что все зависит от привычки, культуры прививаться. Дело в том, что мы каждый год кого-то прививаем: или детей, или сами. Как только родились девочки, у нас стояла задача, чтобы создать внутри своей семьи наш коллективный иммунитет. До рождения детей к вакцинации относились так, практически не задумывались. А когда рождаются дети, возникает вопрос семейного иммунитета, чтобы никто не заразил детей. Мы стали ежегодно прививаться от гриппа.
Когда это входит в привычку и у тебя появляется культура вакцинации, то новый вирус мы восприняли как данность. Да, мы будем прививаться, мы же прививаемся от других вирусов – значит, привьемся и от этого. Просто стоял вопрос во времени, когда это сделать. Я знаю, у нас на работе списки начали формировать еще в начале года, но тогда был вопрос, чтобы был собственный иммунитет. Я волновалась за то, что зима, ослаблен иммунитет, не дай бог заболеть, потому что не хочется в таком состоянии делать прививку. В мае сделали, и я очень рада.
Алена Сырова, СТВ:
Наташа, ты бы своих детей привила, если бы была такая возможность?
Наталья Надольская:
Конечно. Старшему сыну будет 10 лет, и он уже ежегодно прививается от гриппа.