Анатолий Красько: сейчас нет ни одной официально зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Анатолий Геннадьевич, скажите, когда в стране наступит всеобщий иммунитет? Когда мы все вакцинируемся? Когда выработается общий иммунитет? Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Понятие всеобщий иммунитет достаточно емкое. Общий иммунитет выработается, когда либо все переболеют, либо все вакцинируются. Это общий иммунитет. Чтобы прекратить развитие пандемической инфекции, достаточно привить около 60-70 % населения. Кирилл Казаков:

По планам Минздрава мы к этому идем?