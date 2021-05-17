Анатолий Красько: сейчас нет ни одной официально зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Анатолий Геннадьевич, скажите, когда в стране наступит всеобщий иммунитет? Когда мы все вакцинируемся? Когда выработается общий иммунитет?
Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Понятие всеобщий иммунитет достаточно емкое. Общий иммунитет выработается, когда либо все переболеют, либо все вакцинируются. Это общий иммунитет. Чтобы прекратить развитие пандемической инфекции, достаточно привить около 60-70 % населения.
Кирилл Казаков:
По планам Минздрава мы к этому идем?
Анатолий Красько:
По планам Минздрава такая цифра и заложена, учитывая еще экономические показатели этого вида деятельности, поэтому мы предполагаем 60-70 % привить.
Алена Сырова, СТВ:
Ставку нужно делать именно на группу риска? Все правильно, да?
Анатолий Красько:
Сейчас нет ни одной официально зарегистрированной вакцины в мире. Все вакцины пока зарегистрированы для применения в экстренных случаях. Естественно, в экстренных случаях в первую очередь прививаются социально угрожаемые контингенты. Это старшее поколение, сотрудники ведомств, которые встречаются с большими массами людей, и так далее.
Сейчас речь пойдет о том, чтобы начать прививать все население. Естественно, компании-производители расширяют зону своих исследований. Это текущая – третья фаза клинических испытаний. Начинают сдвигаться в возрастную сторону. Появились сообщения о том, что Pfaizer начинает исследовать подростков в возрасте от 16 до 18 лет. До сих пор вакцины были разрешены только от 18 лет. Сейчас начинают исследование и детского контингента. Пока подростки. Дальше будут дети.
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