«Ждём сейчас антител». Что думают белорусы о вакцинации?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей, как преодолеть барьер в психологическом смысле, чтобы пойти вакцинироваться? Каким образом?

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии, кинезиолог:

Только информация, только пропаганда, как можно больше рассказов, публикаций исследований. Данных уже достаточно много. Я уже ссылался на это исследование о том, что по 13 странам есть ранжирование. «Спутник V» стоит на первом месте, например, по количеству. Алена Сырова, СТВ:

Что об этом думают белорусы, мы решили спросить непосредственно у наших соотечественников. Наши коллеги вышли на улицы города и задали вопросы.

– Вакцинировались ли вы и если да, то какой прививке отдали предпочтение?

– Нет, я еще не вакцинировалась, но считаю, это каждый на свое усмотрение. Кто желает – пожалуйста. Кто чувствует по здоровью, что нужно, что без этого невозможно. Если кто-то моет руки, не боится заболеть, то зачем делать прививку?

– Я боюсь уколов, на самом деле.

– Я и муж, да. Мы записались еще в феврале в поликлинику и 12 мая сделали вторую дозу. Так что, ждем сейчас антител.

– Со своей семьей думал об этом. Ждем разработку американской вакцины. О китайской наслышан, знакомые делали – нет никаких жалоб.

– «Спутник», говорят, неплохой. Возможно, я им бы привился, но есть еще известный Pfizer, он в Европе, в Америке активно используется. А еще слышал, есть AstraZeneca, и она доверие не сильно вызывает.

– Я еще не вакцинировалась, но если буду, то в любом случае предпочтение отдам импортному варианту.

– Коллеги активно прививаются, но я пока не собираюсь.