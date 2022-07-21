Вечные вопросы ЖКХ. Караев пообщался с коммунальщиками об условиях труда

Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусская экономика выстояла. Предприятия уже выработали стратегию работы в новых условиях и успешно ее реализовывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых рынках сбыта, увеличении темпов производства и промышленной безопасности говорили 21 июля с работниками предприятий. Помощники Президента в различных регионах страны провели встречи с трудовыми коллективами. «Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка». Подробности здесь.

Традиционными на таких встречах остаются вопросы ЖКХ. Как решаются проблемы белорусов, и с какими трудностями сталкиваются сами коммунальщики, 21 июля узнавал Юрий Караев. Помощник Президента пообщался с коллективом Вороновского ЖКХ. Особенность этого предприятия – здесь нет текучки кадров. Все потому что для работников обеспечены достойные условия и оплата труда.