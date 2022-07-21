Вечные вопросы ЖКХ. Караев пообщался с коммунальщиками об условиях труда
Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусская экономика выстояла. Предприятия уже выработали стратегию работы в новых условиях и успешно ее реализовывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых рынках сбыта, увеличении темпов производства и промышленной безопасности говорили 21 июля с работниками предприятий. Помощники Президента в различных регионах страны провели встречи с трудовыми коллективами.
«Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка». Подробности здесь.
Традиционными на таких встречах остаются вопросы ЖКХ. Как решаются проблемы белорусов, и с какими трудностями сталкиваются сами коммунальщики, 21 июля узнавал Юрий Караев. Помощник Президента пообщался с коллективом Вороновского ЖКХ. Особенность этого предприятия – здесь нет текучки кадров. Все потому что для работников обеспечены достойные условия и оплата труда.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Всегда важно услышать мнение, всегда важно поговорить просто о жизни, о проблемах, которые волнуют людей. Но, для затравки, тема – это достижения Республики Беларусь за время суверенного государства. То, чего мы достигли.
Санкционное давление и информационная война. Александр Барсуков поднял важные для «Слодыча» вопросы. Подробнее здесь.