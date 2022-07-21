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Вечные вопросы ЖКХ. Караев пообщался с коммунальщиками об условиях труда

21 июля 2022 19:50
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Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусская экономика выстояла. Предприятия уже выработали стратегию работы в новых условиях и успешно ее реализовывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых рынках сбыта, увеличении темпов производства и промышленной безопасности говорили 21 июля с работниками предприятий. Помощники Президента в различных регионах страны провели встречи с трудовыми коллективами.

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Вечные вопросы ЖКХ. Караев пообщался с коммунальщиками об условиях труда-1

Традиционными на таких встречах остаются вопросы ЖКХ. Как решаются проблемы белорусов, и с какими трудностями сталкиваются сами коммунальщики, 21 июля узнавал Юрий Караев. Помощник Президента пообщался с коллективом Вороновского ЖКХ. Особенность этого предприятия – здесь нет текучки кадров. Все потому что для работников обеспечены достойные условия и оплата труда.

Вечные вопросы ЖКХ. Караев пообщался с коммунальщиками об условиях труда-4

Юрий Караев, помощник Президента  инспектор по Гродненской области:
Всегда важно услышать мнение, всегда важно поговорить просто о жизни, о проблемах, которые волнуют людей. Но, для затравки, тема – это достижения Республики Беларусь за время суверенного государства. То, чего мы достигли.

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# Предприятия Беларуси # общество # Юрий Караев # Глеб Прокофьев # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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