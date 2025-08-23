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Тысячи правоохранителей вместе с семьями собрались на туристическом слёте МВД

23 августа 2025 17:11
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80-летию Великой Победы посвящается. Тысячи правоохранителей со всей страны вместе с семьями сегодня, 23 августа, объединил туристический слет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи правоохранителей вместе с семьями собрались на туристическом слёте МВД-2

Он проходит в ведомственном учебном центре в Горанях. Команды продемонстрировали не только ловкость и силу, но и креативность. По традиции рядом с милиционерами из разных уголков страны курсанты и лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов, а также ветераны ведомства. Открыл встречу глава ведомства.

Тысячи правоохранителей вместе с семьями собрались на туристическом слёте МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В учебном центре Горани присутствуют наши семьи, наши дети. Данное мероприятие проводится не по приказу руководства Министерства внутренних дел, а именно по желанию сотрудников. Семьи с нетерпением ждут данного праздника. 

Болельщики на слете также не скучали. Организаторы развернули большую и познавательную выставку современного служебного транспорта и ретроавтомобилей. У самых юных гостей праздника представители Госавтоинспекции проверили знания правил дорожного движения и умение управлять электросамокатами, а в распоряжении малышей оказались миниатюрные авто.

# Иван Кубраков # МВД Беларуси

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