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«Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка»

21 июля 2022 19:52
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Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусская экономика выстояла. Предприятия уже выработали стратегию работы в новых условиях и успешно ее реализовывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых рынках сбыта, увеличении темпов производства и промышленной безопасности говорили 21 июля с работниками предприятий. Помощники Президента в различных регионах страны провели встречи с трудовыми коллективами.

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«Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка»-1

Санкции не отразились на работе и частного предприятия «Свитанок». Как и прежде, широкий ассортимент продукции уходит на внутренний и российский рынки. 21 июля компанию по производству трикотажных изделий посетил Владимир Калач. С помощником Президента здесь говорили о поиске новых рынков и увеличении темпов производства.

«Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка»-4

Владимир Калач, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Не всегда люди успевают оценить и обобщить, проанализировать поступающую информацию из разных источников. Для этого и существуют такие дни информирования тематические, которые позволяют донести до людей правдивую и точную информацию о том, что происходит в Республике Беларусь, в мире целом. Роль и место нашего государства в мировой и коммерческой структуре.

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# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Калач # Глеб Прокофьев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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