В Париже +33, а в Москве +21. Погода в Европе

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +21, без осадков. В Риме ожидается +29, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде +33. В Испанской столице ясно, без осадков.
В Болгарии переменная облачность, в дневные часы столбики термометров покажут +25. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +33 будет отмечено в Афинах, ясно.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +16 в дневные часы, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе +17, облачно. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +19. +20 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +21, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.