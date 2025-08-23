В Париже +33, а в Москве +21. Погода в Европе

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +21, без осадков. В Риме ожидается +29, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде +33. В Испанской столице ясно, без осадков.

В Болгарии переменная облачность, в дневные часы столбики термометров покажут +25. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +33 будет отмечено в Афинах, ясно.