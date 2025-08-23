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В Париже +33, а в Москве +21. Погода в Европе

23 августа 2025 17:14
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +33, а в Москве +21. Погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +24 градуса. В Вене +21, без осадков. В Риме ожидается +29, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде +33. В Испанской столице ясно, без осадков.

В Париже +33, а в Москве +21. Погода в Европе-4

В Болгарии переменная облачность, в дневные часы столбики термометров покажут +25. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32. +33 будет отмечено в Афинах, ясно.

В Париже +33, а в Москве +21. Погода в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +16 в дневные часы, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе +17, облачно. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +19. +20 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +21, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь.

# Погода

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