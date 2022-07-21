«Дополнить её новым содержанием». Сергеенко об изменении в директиве и беседах с регионами

Новости Беларуси. Благоустройство, социальная сфера, комфортные условия для жизни. Как местные власти справляются с решением насущных проблем населения – на контроле у Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля Игорь Сергеенко побывал в Дзержинске, где принял участие в заседании райисполкома, открытии обновленной службы «Одно окно», а также выслушал проблемы местных жителей. Больше всего людей волновали жилищные вопросы, сфера коммунальных услуг, содержание дорог. Все обращения взяты на контроль.

«Людей не надо бояться. К ним надо идти и по-человечески разговаривать». Яркая фраза и четкое указание Александра Лукашенко, прозвучавшая на республиканском семинаре-совещании 10 июня, в очередной раз напомнила руководителям и должностным лицам о директиве № 2. Согласно ей, важнейшими задачами нашего государства являются защита прав и интересов людей, а также повышение качества их жизни.

Как показала практика, лучшая возможность найти и решить проблемы – диалог власти и народа. Отсюда – внедрение в работу городских и районных исполкомов форматов диалоговых площадок, горячих и прямых линий, а также общественных приемов. Несмотря на большой объем проделанной работы, проблемные моменты все еще остаются. Их отслеживает Администрация Президента, в том числе в ходе поездок по регионам. 21 июля встреча с местной вертикалью состоялась в Дзержинском райисполкоме. Электронная очередь, детский уголок, СМС-оповещения. Как обновилась служба «Одно окно» в Дзержинске? Подробности здесь.