Электронная очередь, детский уголок, СМС-оповещения. Как обновилась служба «Одно окно» в Дзержинске?

Новости Беларуси. Благоустройство, социальная сфера, комфортные условия для жизни. Как местные власти справляются с решением насущных проблем населения – на контроле у Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля Игорь Сергеенко побывал в Дзержинске, где принял участие в заседании райисполкома, открытии обновленной службы «Одно окно», а также выслушал проблемы местных жителей. Больше всего людей волновали жилищные вопросы, сфера коммунальных услуг, содержание дорог. Все обращения взяты на контроль.

Не только в коллективных, но и в личных вопросах жители Дзержинского района искали помощи. Муж Анны Бекиш 13 лет проработал на сельхоз предприятии. Ему предоставили служебное жилье. Через пять лет семья решила приватизировать дом. Заявление одобрили, но возник вопрос цены.

Анна Бекиш, жительница агрогородка Выверы:

Балансовая стоимость дома 126 тысяч белорусских рублей, мы произвели независимую оценку – рыночная стоимость его составляет только 48 тысяч 900. В связи с указом Президента № 253 цена купли-продажи определяется по оценочной стоимости, но не выше рыночной. При этом она должна быть не ниже, чем балансовая стоимость. Соответственно, ниже, чем за 126 тысяч, нам продать его не могут. Мы решили обратиться к главе Администрации Президента, чтобы нам помогли разобраться и определиться с ценой.

Активная работа не только в Дзержинске, но и по всей стране ведется и по части упрощения административных процедур. 21 июля в здании райисполкома открылось обновленное «Одно окно». Свою работу служба начала с 2018 года, ежедневно специалисты обслуживают до 40 клиентов. На повестке дня – дороги. Глава Администрации Президента ответил на вопросы граждан Дзержинска. Читайте здесь.

Светлана Прибыльская, специалист службы «Одно окно» Дзержинского райисполкома:

Наша задача – минимизировать поход граждан в другие инстанции, поэтому индивидуально подходим к каждому, рассматриваем все вопросы, объясняем порядок подачи документов, правильность заполнения. В свою очередь делаем все необходимые вопросы в другие инстанции, такие как БТИ, ЖКХ, сельские советы.