От +16 до +28, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Календарное лето на финишной прямой, поэтому август постепенно приобретает осенние черты. На этой неделе в стране правил атмосферный фронт с Балтийского моря. Он обусловил ночью местами по северу, а днем во многих районах кратковременные дожди. При этом ночные минимумы в начале и середине недели колебались от +6-8 до +13-15 градусов тепла. А дневные максимумы оказались в пределах от +16-19 до +25-28 градусов выше нуля.

В последние дни августа ожидается неустойчивая с дождями погода. При этом температурный режим прогнозируется на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Погоду в основном будут определять атмосферные фронты, холодные неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с севера Европы. Время от времени ожидаются дожди разной интенсивности. В отдельных районах не исключены грозы. В дневные часы местами возможно усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +12. Максимальное днем не превысит +13… +20. По югу в отдельные дни ожидается от +21 до +26.

Подробный прогноз по областям страны: